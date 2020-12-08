مصدر صحفي : ارتفاع حصيلة شهداء التظاهرات في اقليم كردستان الى خمسة قتلى واصابة العشرات

افاد مصدر صحفي من اقليم كردستان العراق بارتفاع حصيلة الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات العارمة التي اندلعت في الاقليم احتجاجا على تاخر الرواتب وقلة الخدمات

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان حصيلة الشهداء لحد الان بلغت خمسة مواطنين احدهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما واصابة العشرات برصاص القوات الامنية وقوات مكافحة الشغب في الاقليم مرشحا ارتفاع اعداد الضحايا بسبب استمرار التظاهرات لليوم الثالث على التوالي

يشار إلى أن مدن عدة في إقليم كردستان تشهد منذ أيام تظاهرات للاحتجاج على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات في ظل تعتيم اعلامي من قبل الفضائيات العراقية لاسيما فضائية الشر قية وفضائية دجلة وغيرها من الفضائيات الحزبية

وفيما أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام القوات الأمنية للقنابل الدخانية في محاولات لتفريق المتحجين الذين أحرق بعضهم مقار حزبية،و أغلقت قوة أمنية فجر اليوم مبنى محطة "NRT" في السليمانية بعد اقتحامه وتحطيم معداته ثم منعت العاملين فيها من الدخول إليه.