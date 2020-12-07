الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية

استغرب الاكاديمي الدكتور علي الدلفي صمت ما اسماهم بناشطي الوسط والجنوب عن التظاهرات المندلعة في اقليم كردستان العراق وخلفت عدد من القتلى والجرحى

وقال الدكتور الدلفي في تغريدة له الى الان لم يكتب الناشطون البارزون في تظاهرات الوسط والجنوب تغريدة واحدة تدعم مظاهرات اقليم كردستان العراق وتقف مع المتظاهرين الكرد واضاف مع العلم ان الفساد واحد في كل العراق

وخلص الدكتور الدلفي الى حقيقة ان هؤلاء الناشطين المزعومين ما هم الا اقلام ماجورة وابواق رخيصة لم يهمهم العراق في يوم من الايام .

يذكر ان تظاهرات كبيرة اندلعت في اقليم كردستان العراق احتجاجا على الفساد المستشري في الاقليم وهيمنة بعض الاحزاب الكردية ولاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على مقدرات الاقليم والسرقات الكبيرة التي تحصل كل يوم لتحرم مواطني كردستان من قوت يومهم

ويحسب مصدر امني اليوم فقد قتل مواطن واصيب اثنين اخرين باشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية في قضاء جمجمال بالسليمانية.

وقال المصدر إن "رقعة التظاهرات اتسعت محافظة السليمانية لتشمل بلدتي قلعة دزة وبيرمكرون احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب ونقص الخدمات".

واضاف، ان "متظاهراً قد قتل برصاص من قبل حماية احدى المقرات الحزبية الكردية عندما حاول المتظاهرين اقتحامها واصيب اثنين اخرين في قضاء جمجمال بالسليمانية".

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم محتجون غاضبون، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، في قضاء سيد صادق شرقي محافظة السليمانية، وأضرموا النيران فيه.

واقدم متظاهرون، أمس الأحد، على حرق مقرات أحزاب كردية في مدينة السليمانية، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب والوضع الاقتصادي الصعب في المحافظة.

وقال مصدر صحفي ان مئات المتظاهرين أضرموا النيران في مقر الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في ناحية بيرمكرون شمال السليمانية،

لافتا الى أن عملية حرق المقرين جائت عقب تظاهرة شهدتها الناحية إحتجاجا على تأخر صرف الرواتب ونقص الخدمات، مضيفاً أن القوات الامنية أطلقت الرصاص لتفريق المحتجين.