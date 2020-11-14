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الشيخ جلال الدين الصغير : الحديث عن ان الحكومة لم تتنازل عن الاتفاقية الصينية هو عملية تضليل


قال امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان الاوضاع الاقتصادية ستكون صعبة يوما من بعد يوم وعلى الشعب ان يقتصد وعلى الحكومة ان تكف عن ذل الشعب العراقي من خلال الترويج لثقافة الاستهلاك 

واوضح سماحته خلال حديث الجمعة السياسي ان ما يتم التحدث عنه في بعض الاروقة الحكومية بان الحكومة لم تتنازل عن الاتفاقية الصينية اسمحوا لي ان اقول انها عملية تضليل اكثر من كونها واقعا

واضاف الان اكتشف الناس حقيقة الاتفاقية الصينية وتشبثوا بها لان فيها افاقا جدية ليس للاعمار فحسب وانما لايجاد ضمانة للاجيال التي تتقدم وهي تطلب عملا ولايوجد في البين اي افق لايجاد فرص للعمل لا في موازنة هذه السنة ولا في موازنة السنة التي تليها ولا في موازنة السنة التي تلي من بعدها على اقل التقادير هذا اذا اغفلنا شروط البنك الدولي الذي يصر ليس على ان لا توجد تعيينات اضافية وانما على الغاء قسم كبير من التعيينات الحالية 

وتابع سماحته اذا كان الواقع الاقتصادي فيه هذا الارباك الكبير فماذا يتوجب عليكم ..؟ اذا كانت الحكومة ليست في صدد اوضاعكم الا يجدر في ان ثقافة الاستهلاك التي مررت علينا والتي ضحك بها على شبابنا وضحك بها على موظفنا ثقافة الاستهلاك التي يحاول المخططون لهذه الثقافة في ان يستعبدوا هذا الشعب وفي ان يذلوه بعد ان ورطوه بالكماليات بعد ان ورطوه بما يمكن ان نسميه بسلع الزرق والورق الا يجدر خلال هذه الفترة ان تشدوا حزامكم وتحرصوا على ما في جيوبكم وتوقفوا ثقافة الاستهلاك وتتجهوا الى كل ما من شأنه ان ينتج شيئا لكم فالى متى تخدعكم وسائل الاعلام لفاسدين ولمفسدين يغرونكم بالصور ويغرونكم برفاهية مخادعة تخفي من بعدها فقرا كبيرا ومن دونها تخفي جوعا واذلالا وبالنتيجة ارضاخا لهذا البلد 

واضاف لا اريد ان اقول اني حدثتكم سابقا في عام 2016 عن هذا الامر الذي حصل الان ولكن ان تسارعوا الى هذا الامر هذا اليوم افضل من ان تتاخروا للغد لاسيما اذا ما اخذتم هذه القضية بنظر الاعتبار ما جرى 

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