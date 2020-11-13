مصدر يكشف عن اسباب اعتقال رئيس هيئة التقاعد ورئيس شركة كي كارد

كشف مصدر مطلع عن الاسباب الحقيقية التي ادت الى اعتقال مدير شركة كي كارد ومدير هيئة التقاعد العامة قبل شهر تقريبا

وقال المصدر ان سبب ذلك هو ان مسؤول مسؤول شركة ماستر النخيل " وشركة زين للاتصال" محمد الجرجفجي" عقد صفقة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاستحواذ على مشروع صرف رواتب المتقاعدين والموظفين بدلاً من شركة كي كارد.

واوضح المصدر ان هذا المشروع تم رفضه من قبل مدير هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي وعلى أثرها تم اعتقاله في صباح اليوم التالي من رفضه توقيع العقد مع شركة النخيل. ايضا وللأسباب عينها تم اعتقال مدير شركة كي كارد لرفضه التنازل عن عقد صرف رواتب المتقاعدين.

واكد المصدر انه في لندن حصل لقاءٌ جمع الجرجفجي مع صاحب شركة كي كارد وتم طرح هذا الامر وحين تأكدت عملية الرفض بادر السيد الكاظمي بأعتقال مدير شركة كي كارد عند عودته في المطار.

وبحسب المصدر فان مدير شركة كي كارد قال ان الجرجفجي ابلغه ان لم يتنازل عن العقد المبرم سوف يحصل له ما لا يحمد عقباه وان الكاظمي مصرٌ على تحويل رواتب الموظفين والمتقاعدين الى شركة ماستر النخيل.

واضاف المصدر انه بعد عملية الاعتقال شكل الكاظمي لجنة برئاسة" احمد ابو رغيف الأخطبوط الاوسع في وزارة الداخلية واول قرار اتخذته هذه اللجنة: تحويل رواتب المتقاعدين من شركة كي كارد الى شركة ماستر النخيل.

يذكر ان الجرجفجي لديه ملفات فساد كبيرة وصدرت بحق عدد من شركاته بمصادرتها بسبب الفساد الكبير فيها ولكن من خلال نفوذه وعلاقته بالكاظمي تم اخفائها وعدم الاستمرار في التحقيقات التي ستدين في النهاية هذا الشخص الفاسد

وهذه وثائق تثبت فساد الجرجفجي وشركاته