القبض على "أخطر" عصابة لتجارة المخدرات في ميسان

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، إلقاء القبض على "أخطر" عصابة لتجارة المخدرات في محافظة ميسان.

وقالت الوكالة في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من (6) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وهم من اخطر العصابات في محافظة ميسان".

واضاف البيان "وقد تمت عملية القاء القبض عليهم بعد تشكيل فرق عمل مختص والإطاحة بهم في مركز محافظة ميسان وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي . فضلا عن مطلوبيتهم وفق احكام المادتين (28_32 مخدرات)".

واشار البيان الى ان "المطلوبين تم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".