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التربية: سنعتمد خلال العام الدراسي على اسلوب الملخص


اعلنت وزارة التربية، الخميس، انها ستعتمد خلال العام الدراسي على اسلوب الملخص، فيما اشارت الى انه سيكون هناك تشديد كبير على استخدام التعقيمات وارتداء الكمامات بالمدارس.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية ان "الوزارة وجهت بعدم تسجيل الطلبة بسجل الغيابات لكون هذا العام سيكون استثنائيا ومختلفا عن الاعوام الدراسية السابقة"، داعيا "الاسر المتخوفة من ارسال اولادها للمدارس خشية اصابتهم بكورونا، الى الاطمئنان كونها وفرت الاجواء الصحية والبيئة المناسبة للطلبة".

واكد انه "سيكون هناك تشديد كبير على استخدام التعقيمات وارتداء الكمامات، كما ان هناك تعفيرا يوميا للقاعات الدراسية والمدارس بكل اروقتها"، لافتا بالوقت نفسه الى ان "الوزارة نسقت مع وزارة الصناعة ومنظمتي (اليونيسيف) و(ميرسي كور) لتوفير مواد التعقيم والكمامات والقفازات بغية توزيعها بين الطلبة والملاكات المدرسية خلال الدوام".

واشار القيسي الى ان وزارته "وجهت مديرياتها العامة ببغداد والمحافظات باعتماد اسلوب الملخص بالمناهج الدراسية اثناء التدريس والامتحانات الفصلية ونصف السنة ضمن الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد"،

مبينا ان "اليوم الواحد الذي سينتظم به الطالب خلال الاسبوع الواحد، سيكون مكملا لما تلقاه من معلومات عبر القنوات التربوية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وستكون مدة كل درس 30 دقيقة مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين طالب واخر على الا يتجاوز عددهم بالصف الواحد الـ 12 طالبا".

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التربية: سنعتمد خلال العام الدراسي على اسلوب الملخص
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