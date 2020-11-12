النائب فاضل الفتلاوي : رصدنا للاتفاق الصيني مليار دولار وعلى البرلمان الزام الحكومة بتنفيذها

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان العراق رصد مليار دولار للاتفاق الصيني، مشددا على ضرورة قيام البرلمان باعادة النظر والزام الحكومة بالعمل بهذه الاتفاقية.

وقال الفتلاوي ان “اكثر من مليار دولار تم رصدها كمبالغ لتنفيذ الاتفاقية الصينية، في حين ان هناك تجاهل او عدم اهتمام من قبل الحكومة بهذه الاتفاقية والذهاب نحو مصر لابرام اتفاقية معها، في وقت تستطيع الاتفاقية الصينية ان تغني العراق عن اتفاقيات اخرى”.

واضاف ان “ العراق يرغب بالاتفاق مع الجميع من اجل اعماره وتطويره، لكن الاتفاق مع الصين يمنح العراق فرصة حقيقة لتحقيق مايحتاجه من اعمار وتطوير الانتاج وتوفير فرص العمل”.

وبين ان “هناك ضغوط داخلية وخارجية كانت وراء عدم الاهتمام بالاتفاق الصيني، وعلى مجلس النواب مناقشة واعادة النظر من اجل اعادة احياء الاتفاق مع الصين”.