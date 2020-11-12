القاصد والرسام في ( جمال العراقيين) انشودة وطنية جديدة

ميسان – خاص ||

يعكف الملحن علي الرسام على تلحين الانشوة الوطنية ( جمال العراقيين ) وهي احدى روائع الشاعر العراقي الكبير حسين القاصد .

وقال الملحن علي الرسام : وصلنا بمراحل متقدمة في تلحين الانشودة الوطنية ( جمال العراقيين ) وهي واحدة من اهم القصائد المميزة للشاعر العراقي الكبير حسين القاصد .

واضاف الرسام : الان انتهينا من وضع اللحن وسنباشر في الدخول لاستوديو التنفيذ عبر مجاميع من الاصوات حيث تم تلحينها على طريقة الاوبريت وهي مهداة لمهندس الانتصارات ابي م هدي المه ندس نائب رئيس هيئة الحش د الشع بي .

واشار الرسام : تمت موافقة شاعر القصيدة قبل الشروع بالتلحين وتهيئة كل مستلزمات انجاز الانشودة بشكل وطني كبير يليق بصاحب المناسبة , ومن المؤمل ستعرض في حفل افتتاح مهرجان جمال العراقيين الذي سيقام في محافظة ميسان نهاية العام الحالي .