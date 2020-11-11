مصدر برلماني: عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم بسبب مقاطعة النواب الكرد

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بعدم اكتمال نصاب جلسة اليوم بسبب مقاطعة النواب الكرد لرفضهم المادة المتعلقة بحصة الاقليم في مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال المصدر، إن " عدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعة نواب الكرد لرفضهم المادة المتعلقة بحصة اقليم كردستان في مسودة مشروع القانون".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان قد قال في وقت سابق اليوم أن الكتل الكردية تشترط التصويت على قانون الاقتراص بإدراج فقرة خاصة بالاقليم بمنحهم شهريا 320 مليار.

واضاف ذيبان ان “الكرد يرفضون حضور جلسة مجلس النواب لهذا اليوم لرفضهم تسليم النفط والإيرادات الأخرى إلى حكومة المركز”.

مشيرا الى أن “الكرد في مجلس النواب يفرضون على المجلس والحكومة عدم تسليم إيرادات النفط مع استمرار حكومة المركز بصرف الأموال للإقليم”.

واكد أن “الكتل الكردستانية هددت بمقاطعة الجلسة”، مرجحا “تمرير القانون دون الكرد في حال اختصر الأمر على المكونين الأساسيين الشيعة والسنة”

وانهت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي، فيما قررت رفعه للتصويت بجلسة اليوم.