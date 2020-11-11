المالية النيابية: الاكراد اشترطوا تمرير قانون الاقتراض مقابل منحهم 320 مليار شهريا

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأربعاء، أن الكتل الكردية تشترط التصويت على قانون الاقتراص بإدراج فقرة خاصة بالاقليم بمنحهم شهريا 320 مليار.

وقال ذيبان في تصريح صحفي ان “الكرد يرفضون حضور جلسة مجلس النواب لهذا اليوم لرفضهم تسليم النفط والإيرادات الأخرى إلى حكومة المركز”.

وأضاف أن “الكرد في مجلس النواب يفرضون على المجلس والحكومة عدم تسليم إيرادات النفط مع استمرار حكومة المركز بصرف الأموال للإقليم”.

واكد أن “الكتل الكردستانية هددت بمقاطعة الجلسة”، مرجحا “تمرير القانون دون الكرد في حال اختصر الأمر على المكونين الأساسيين الشيعة والسنة”.