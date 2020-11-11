قيادي إيزيدي: حزب بارزاني يستهدفنا لأننا أوقفنا عمليات تهريبه للنفط

أكد القيادي في الحشد الإيزيدي فهد حامد، الأربعاء، أن الحشد أوقف عمليات تهريب النفط التي كانت تمارسها الأحزاب الكردية في سنجار.

وقال حامد في حديث صحفي إن “جهات متنفذة كانت مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني تقوم بتهريب النفط يوميا من محافظة نينوى عبر سنجار ويمر بناحية ربيعة ثم إلى تركيا مباشرة”.

وأضاف أن “سنجار كانت تشكل موردا اقتصاديا مهما للديمقراطي الكردستاني، لذلك يحاولون العودة إليه بكل الطرق، ويريدون إخراج فصائل الحشد من القضاء، حتى يعودوا لممارسة عمليات السرقة والتهريب”.

وأشار إلى أنه “سنجار كانت مركزا لتهريب النفط والحديد والمواد الأخرى المسروقة من مدينة الموصل وباقي مدن محافظة نينوى، وتم إيقاف كل تلك الأعمال بعد طرد البيشمركة في أكتوبر عام 2017”.