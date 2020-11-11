الصحة تعلق على استيراد لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن العراق لن يستورد أي لقاح لكورونا من أي شركة عالمية إلا بعد موافقة منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية ان "الوزارة لن تستورد أي لقاح ل‍فيروس كورونا من أي شركة عالمية، إلا بعد موافقة منظمة الصحة العالمية، مؤكدا حجز 20 % من التحالف العالمي للقاحات".

واضاف أن "الوزارة تراقب الشركات العالمية المنتجة للقاحات، وفي حال حصول أي لقاح على إجازة عالمية سنعمل على توفيره".

وأعلنت وسائل إعلام أوربية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوربي يتعاقد على شراء 300 مليون جرعة من عقار ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن "مفوضية الاتحاد الأوربي تفاوضت بالفعل على عقد لتسلم اللقاح الواعد من شركتي الأدوية Biontech و Pfizer".