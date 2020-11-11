قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي : قوات الحشد والجيش طوقت أهدافها المرسومة في عمق صحراء الأنبار

أكد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الأربعاء، ان قوات الحشد الشعبي والجيش طوقت الأهداف المرسومة في عمق صحراء الانبار لتطهيرها من فلول داعش الارهابي

وقال مصلح في بيان صحفي انه “ضمن الصفحة الثانية من عمليات لبيك يا رسول الله غرب الانبار تواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش تقدمها لتطهير مناطق مهمة في عمق صحراء الانبار الغربية التي نشطت فيها مؤخرا خلايا داعش الارهابي

وأضاف، أن “العمليات انطلقت وفق معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة حول تحركات داعش في الوديان بعمق الصحراء غرب الأنبار”، مبينا أن “القطعات العسكرية طوقت أهدافها المرسومة والعملية ستستمر لحين تأمينها من فلول داعش “.