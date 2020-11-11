نائب عن كتلة المستقبل الكوردية يكشف عن خلافات عميقة داخل عائلة برزاني بسبب النفط

كشف رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، الأربعاء، وجود خلافات كبيرة بين عائلة البارزاني على إدارة الملف النفطي في إقليم كردستان.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي إن”ملف النفط يعد من أهم وأخطر الملفات في الإقليم، وهنالك صراع كبير للاستحواذ عليه، وقد ذهب هذا الصراع إلى أبعد حدوده بين رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني وابن عمه رئيس الحكومة مسرور بارزاني”.

وأضاف أن”جميع الأرقام التي تعلن عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن صادرات الإقليم هي غير حقيقية، لآنه بالأساس لاتوجد هكذا وزارة، فهي مجرد بوابة فساد تم من خلالها تدمير الاقتصاد وتمرير المشاريع في زمن وزيرها السابق آشتي هورامي”.

وأشار شمس الدين إلى أن “الملف النفطي يدار حاليا من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني حصرا، والذي رفض تسمية وزير للثروات الطبيعية في حكومته الحالية، ولكن الخلافات في أوجها داخل العائلة الحاكمة للاستحواذ على الملف النفطي”.