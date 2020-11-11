الحشد والجيش ينطلقان بالصفحة الثانية من عملية “لبيك يا رسول الله” غرب الانبار

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن انطلاق الصفحة الثانية من عملية “لبيك يا رسول الله” غرب الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي متمثلة بالألوية (١٣ ، ١٧،١٨ ،١٩،٣٧) بالإضافة لحشد محافظة الانبار وكافة المديريات والمعاونيات الساندة في هيئة الحشد، و بمشاركة الجيش المتمثل بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية انطلقت بالصفحة الثانية من عملية “لبيك يا رسول الله” غرب الانبار”.

وأضاف البيان أن “العملية تهدف للقضاء على الأنفاق والمضافات التي يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، في هذه المنطقة التي تمتاز بوعورتها جغرافيا”.