النائب محمد البلداوي : قانون الاقتراض سيمرر وفق المبالغ التي تحددها اللجنة المالية

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي الثلاثاء، ان قانون الاقتراض سيمرر داخل مجلس النواب وفق ما تراه اللجنة المالية النيابية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة لمعالجة ازمة الرواتب متناقض مع الورقة البيضاء التي قدمتها سابقا لاصلاح الوضع المالي والاداري للبلاد”، لافتا الى ان “مجلس النواب مستغرب من تصرف الحكومة المالي”.

واضاف ان “مجلس النواب سيمرر قانون الاقتراض وفق المبالغ التي تراها اللجنة المالية النيابية مناسبة”، مبينا ان “هنالك اجماع على تمرير القانون بشرط تغطية الرواتب والاحتياجات الاخرى الضرورية”.

وحددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد تمرير قانون الاقتراض داخل مجلس النواب، فضلا عن تحديد موعد صرف رواتب موظفي الدولة.