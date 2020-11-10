الخدمات النيابية: الأتفاقية مع الصين نقلة نوعية لواقع العراق.. هذا ما نتأمله من الحكومة

رأى رئيس لجنة الخدمات والأعمار النيابية، وليد عبود، الثلاثاء (10-11-2020)، أن تطبيق الاتفاقية الصينية تعتبر نقلة نوعية لواقع العراق وتستهدف البنى التحتية والطرق والمشاريع الإستراتيجية.

وقال عبود نامل من حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التخطيط والجهات القطاعية المعنية، بتفعيل الاتفاقية الصينية، وأن تأخذ تطبيقها على محمل الجد كون الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية لواقع العراق".

وأضاف أنه "الأفضل التوجه نحو الاتفاقية الصينية والشركات العالمية على اعتبار أن النفط متوفر، بالتالي أفضل من التوجه نحو دول وشركات فقيرة هي بحاجة إلى الأعمار وتحسين اقتصادها