نائب: الحكومة لا تمتلك مصدر مالي لتمويل الانتخابات

اكد عضو مجلس النواب احمد الصفار، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية ليس لديها مصدر مالي يؤمن اجراء الانتخابات النيابية.

وقال الصفار في تصريح صحفي ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى تمويل كبير وبالتالي ستزيد الازمة على الحكومة”، لافتا الى ان “الحكومة غير قادرة على توفير ابسط المستلزمات”.

واضاف ان “الحكومة الاتحادية ليس لديها مصدر مالي يؤمن اجراء الانتخابات النيابية القادمة وسيكون من الصعب إجراؤها في الموعد المحدد”،

مبينا ان “اعتماد نظام البايومتري سيسغرق وقتا طويلا من الناحية العملية وهذا امر فني يضاف للازمة المالية التي يصعب في ظلها اجراء الانتخابات”.

وكشف تحالف النصر، الخميس الماضي ، عن وجود توجه سياسي لدى بعض الكتل السياسية بالطعن بقانون الانتخابات الجديد.