كورونا في كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل 593 حالة تشافي من فايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم، مبينه انه تم تسجيل 27 حالة وفاة بالفايروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وذكرت الوزارة خلال البيان ان "الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

1. الفحوصات: (5393 فحصا جديدا)

• (2043) اربيل

• (961) السليمانية

• (2050) دهوك

• (70) حلبجة

• (197) كرميان

• (72) رابرين

2. الاصابات: (765 اصابة جديدة)

• (346) اربيل

• (124) السليمانية

• (207) دهوك

• (34) حلبجة

• (45) كرميان

• (9) رابرين

3. الشفاء: (593 حالة شفاء جديدة)

• (95) اربيل

• (11) السليمانية

• (430) دهوك

• (20) حلبجة

• (37) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (27 حالة وفاة جديدة)

• (6) اربيل

• (11) السليمانية

• (8) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (2) رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحوصات 710197 (252942 اربيل، 163378 السليمانية، 287665 دهوك، 6212 حلبجة).

* الاصابات 85828 (31608 اربيل، 24801 السليمانية، 26635 دهوك، 2784 حلبجة).

* الشفاء 53364 (19049 اربيل، 18364 السليمانية، 13418 دهوك، 2533 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 29755 (11802 اربيل، 5120 السليمانية، 12690 دهوك، 143 حلبجة).

* الوفيات 2709 (757 اربيل، 1317 السليمانية، 527 دهوك، 108 حلبجة).