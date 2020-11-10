افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق في شارع الرشيد وسط بغداد.

وقال المصدر ان حريقا اندلع داخل بناية تجارية متخذ كمخازن ومحلات تجارية قرب سوق الصفافير في شارع الرشيد وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحريق"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.