نجاة مدير ماء ناحية ابي صيدا من محاولة اغتيال

أفاد مصدر امني، بنجاة مدير دائرة ماء ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى من محاولة اغتيال شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر ان “مدير دائرة ماء ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) عباس الطائي نجا من محاولة اغتيال بعد هجوم شنه مجهولين في اطراف الناحية ما ادى الى اصابته بجروح متوسطة”.

واضاف، ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث”.

وتشهد ديالى هجمات ارهابية بين فترة واخرى ما يودي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.