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انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش الارهابي في بساتين وقرى” العبارة” في ديالى


اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في بساتين وقرى ناحية العبارة شمال شرق المحافظة.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان “قوات امنية مشتركة بمدعومة بطيران الجيش بدات عملية عسكرية واسعة من 3 محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش في بساتين وقرى ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف التميمي ،ان” العملية والتي تجري في مناطق ذات تضاريس نعقدة جدا من ناحية كثرة البساتين والجداول تهدف تلاحق 17 هدف في ان واحد ابرزه انهاء المضافات واوكار داعش وتأمين خطوط وقائية حول القرى وتمشيط الطرق الزراعية وتامينها بالتنسيق مع الهندسة العسكرية”.

وكانت العبارة شهدت مؤخرا سقوط العديد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وعناصر امنية بتفجير عبوات ناسفة في البساتين والطرق الزراعية

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