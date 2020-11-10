نائب مستقل ينتقد صمت البرلمان اتجاه الحكومة ويؤكد: العراق مقبل على انهيار اقتصادي

انتقد النائب المستقل باسم خزعل، صمت البرلمان وعدم اتخاذه القرارات المناسبة إتجاه الحكومة بشأن الازمة المالية، لافتا الى ان العراق يعيش حاليا مع أجهل دورة برلمانية على مر التأريخ.

وقال خزعل في حديث صحفي ان “مجلس النواب مازال صامتا امام تخبطات الحكومة والتراجع الكبير في سياستها وخاصة مايتعلق بالازمة المالية وحركة السوق، حيث ان العراق مقبل على انهيار اقتصادي”.

وأضاف ان “ العراق يعيش مع أجهل دورة برلمانية على مر التأريخ، كما ان صمت مجلس النواب على أداء الحكومة بسبب عدم وجود شخصيات تفهم بما يدور في البلد”.

وبين ان “الغريب في الامر عدم سماع صوت البرلمان وعدم وجود خبير مالي في اللجنة المالية النيابية، وافتقارها لشخص يتحدث عن الوضع المالي بشكل صحيح وكذلك الحال بالنسبة للجنة القانونية”.