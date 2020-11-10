مطالبات نيابية باستضافة الكاظمي في جلسة علنية لمصارحة الشعب بشأن “الهزة”

طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، الثلاثاء ، باستضافة رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والنفط في جلسة علنية بشان تظاعيات الوضع الاقتصادي، محذرا من تعرض البلاد إلى هزة اقتصادية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الحكومة فشلت فشلا ذريعا في ايجاد حلول سريعة لحل ازمة الملف الاقتصادي”، محذرا من “فرضية احتمال حدوث ازمة اقتصادية أن قد تؤدي بالبلاد إلى منحنى اخر”.

وأضاف، أن “على مجلس النواب أن يكون حاضرا وبقوة من خلال تحديد جلسة علنية يتم خلالها استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية والوزراء المعنين بالملف الاقتصادي”.

وأوضح الفتلاوي، أن “مصارحة مجلس النواب والشعب تتطلب ابلاغه حكومية عن كيفية انقاذ الاقتصاد من المديونية والازمة المالية والاجتماعية والصحية”.