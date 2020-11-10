نائب: الاصرار على تجديد عقد شركات الاتصال يؤكد وجود صفقات فساد

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي , الثلاثاء , ان إصرار الحكومة وجهات غير حكومية لها علاقة بتجديد عقود شركات الاتصالات سيئة الصيت يؤكد وجود صفقات فساد بين تلك الأطراف , مشددا على ان عددا من النواب يواصلون البحث والمتابعة لفضح تلك الصفقات.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان ” ما قامت به شركات الاتصالات عبر الأعوام السابقة من تقديم خدمات رديئة وسيئة كانت تقف خلفها جهات حكومية وغير حكومية تحميها من ذلك”.

وأضاف البلداوي، أن “تلك الضمانات جعلت تلك الشركات الى الاستهتار في سرقة أموال الشعب والتي تعد بمليارات الدولارات”.

واوضح انه “رغم تحديد فساد شركات الاتصالات على كافة المستويات شعبيا وبرلمانيا الا انه تم منحها عقود التجديد وهذا الامر لايقبل الشك بوجود صفقات سرية بين الأطراف الثلاث”، مشددا على ان “عددا من النواب يواصلون البحث والمتابعة لفضح تلك الصفقات لاحالة المتورطين للاستجواب”.