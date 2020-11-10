السوداني: الادعاء العام تراجع عن موقفه السابق من شركات الهاتف النقال

أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن تراجع الادعاء العام بشأن موقفه السابق من شركات الهاتف النقال.

وقال السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “حضر وكيلنا مرافعة اليوم 2020/11/10 وفيها تراجع الإدعاء العام عن لائحته بردِّ الدعوى عن رئيس الوزراء فقط وتأييد الدعوى على هيأة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال”.

وأضاف السوداني، أن “القاضي حدد يوم 2020/11/15 موعداً لإصدار القرار”.

وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي أكد في تصريح سابق ان إصرار الحكومة وجهات غير حكومية لها علاقة بتجديد عقود شركات الاتصالات سيئة الصيت يؤكد وجود صفقات فساد بين تلك الأطراف