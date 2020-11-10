النزاهة: استقدام نائبي محافظ المثنى على خلفية ضبط وصولات مزورة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحق نائبي محافظ المثنى، على خلفيَّة عمليَّة ضبطٍ نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق في المحافظة بالتعاون مع مديريَّـة تحقيق بغداد.

وذكر بيان للهيئة ، أن “الفريق الذي انتقل إلى ديوان المحافظة تمكَّن من ضبط (600) وصل قبضٍ وهميٍّ مع مستندات الصرف في حسابات المحافظة”،

مبينا أن “من بين تلك الوصولات التي تتعلق بإيفادات مُوظَّفي المحافظة إلى بغداد والإقامة في فنادقها، وصولات قدَّمها كلٌّ من النائبين الأول والثاني للمُحافظ”.

وأضاف أن “مديريَّة تحقيق بغداد قامت بالتحرِّي عن تلك الفنادق المذكورة في الوصولات الوهميَّة التي ثبت عدم وجودها، كما أكَّدت ذلك مديريَّـة الأمن السياحي”.

وأوضحت الهيئة، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى؛ الذي قرَّر استقدام المُتَّـهمين (نائبي المحافظ) وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات