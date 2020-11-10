النائب الفتلاوي: جهات سياسية تسيطر على موارد ضخمة وسط صمت الحكومة

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان هناك جهات سياسية تسيطر على موارد ضخمة في البلد وسط صمت وتجاهل الحكومة، مشددا على ضرورة انتفاض البرلمان لمحاسبة الفاسدين المستحوذين على مقدرات الشعب.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “بعض الجهات السياسية تسيطر على الموارد المالية الضخمة للبلد وسط سكوت وصمت للحكومة وتوجه نحو سياسات غير صحيحة وتكبل البلد لسنوات طويلة”.

وأضاف ان “قطاع الاتصالات يمثل مورد مهم وكبير بامكانه رفد الموازنة سنويا بـ 13 تريليون دينار، في حين ان الحكومة لم يصلها منه غير 250 مليار دينار، وبالتالي فأن ذلك يعد مخزيا للدولة جراء اهدارها للموارد”.

وبين ان “سكوت الحكومة على الموارد الضخمة والتي تقع باياد بعض الجهات، يأتي من اجل التغطية على هذه السرقات والاستهداف والاستحواذ على الموارد”، مشددا على ضرورة “قيام البرلمان بالانتفاض ومحاسبة الفاسدين والمستحوذين على مقدرات الشعب”.