“يسبب هدر في الخزينة”.. الاتصالات النيابية تطالب الحكومة بقطع علاقتها مع الاقليم

دعت عضو لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، هدى سجاد، الاثنين، الحكومة الاتحادية الى قطع العلاقة مع كردستان بوقف استنزاف الخزينة العراقية.

وقالت سجاد، في بيان إن على الحكومة “قطع الترابط البيني مع حكومة اقليم كردستان وذلك لمنح وزارة النقل والمواصلات في الإقليم التراخيص والترددات للقطاع الخاص دون الرجوع إلى هيئة الاعلام والاتصالات”.

وأضافت، أن ذلك “يسبب هدرا في المال العام لخزينة الدولة العراقية وتضارب وتقاطع الإجراءات والآليات”،

معتبرة منح التراخيص من قبل الإقليم “تجاوزا على الصلاحيات الحصرية الممنوحة لهيئة الاعلام والاتصالات بموجب الدستور العراقي لسنة 2005 والأمر الديواني ذي الرقم 65 لسنة 2004 “.