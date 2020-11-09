بشأن قرض الرواتب كتلة صادقون البرلمانية : المبلغ كبير جدا.. 8 ترليونات كافية لتأمين 3 اشهر

ابدت كتلة الصادقون النيابية، الاثنين، اعتراضها على القرض المقدم من قبل الحكومة، وفيما أشارت إلى ان المبلغ كبير جداً، شددت على أن ثمانية ترليونات كافية لتأمين ثلاثة اشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة نعيم العبودي في مؤتمر صحافي ، إن "الكتلة ترى أن القرض المقدم من قبل الحكومة كبير جدا والبالغ 30 ترليون دينار بعد أن كان 41 ترليون دينار، وأن الحاجة الفعلية لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية لا تتعدى الثمانية ترليون دينار للاشهر الثلاث المقبلة".

وأكد العبودي، ان "مجلس النواب بصدد التصويت على قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب شريطة أن يتم تخفيض قيمة القرض، واللجنة المالية بذلت جهود كبيرة بهذا الصدد من خلال الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الحكومية واخرها مع رئيس الوزراء".