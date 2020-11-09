الاستخبارات: القبض على مطلوب بالإرهاب في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، إلقاء القبض على متهم مطلوب بالارهاب ضبطت بحوزته أسلحة مختلفة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد امر قبض بحق احد المتهمين لمطلوبيته وفق احكام المادة 4 إرهاب في منطقة النهروان ب‍بغداد".

واشارت الوكالة الى ان "عملية القبض تمت بعد مداهمة منزل المتهم، وبالجرم المشهود وبحوزته رشاشة Bkc/ وصندوق Bkc محمول/ وشريط ١٢/٥ يحتوي ( ٢٦) اطلاقه تالف و (١٠) مخازن بندقية جي سي إيراني عوزي تحتوي (٩٠) اطلاقة و اطلاقة ١٤/٥ ومخزن كلاشنكوف يحتوي على (٣٠) اطلاقه و(٥٦)عدة تنظيف بندقية وعلبتان عتاد Bkc فارغة و (٣) علب عتاد حديدية و(١٢) حاوية عتاد تحتوي (٢٠) اطلاقه و (١٥٠) اطلاقه بندقية خلب و(٤٦) جهاز بندقيه خلب وصندوق عتاد خشبي و (٣) نابض حديدي و(٥٩٦) اطلاقة عتاد Bkc".

ولفت البيان الى ان "المتهم تم تسليمه مع المواد المضبوطة الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".