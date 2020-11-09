كربلاء.. القبض على 4 من اصحاب المولدات الاهلية لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية

اعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، الاثنين، عن القبض على 4 اشخاص من اصحاب المولدات الاهلية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية.

وقال الشافعي في تصريح صحفي انه “بناء على عدد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون القت الجهات المختصة القبض على 4 اشخاص من اصحاب المولدات الاهلية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية وحسب المادة ٢٤٤، وستتخذ بحقهم جميع الإجراءات القانونية”.

واضاف الشافعي ان “لجنة المولدات في القضاء تعمل على ان لا يبتز المواطن ويقوم بدفع مبالغ اكثر من المقررة، حيث ان بعض اصحاب المولدات لم يراعوا استمرار التيار الكهربائي الوطني والوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين”.