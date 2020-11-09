النائب فاضل الفتلاوي : هجوم الرضوانية مؤشر على ضعف الجهد الاستخباري الذي اكدنا عليه مرارا

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي , الاثنين , ان هجوم الرضوانية الذي راح ضحيته عدد من منتسبي الجيش العراقي تشير بكل وضوح لوجود نشاط لداعش في تلك المنطقة , مشيرا الى ان العملية تؤشر الى استمرار ضعف الجهد الاستخباري الذي اكدنا عليه مرارا .

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي, إن “تصاعد عمليات داعش في الآونة الأخيرة في المناطق المحررة لمحافظات ديالى وصلاح الدين وغربي بغداد تؤكد لنا بأن خلايا داعش بدأت بالفعل بنشاط واضح وان عملية الرضوانية مساء امس الاحد كانت عملية نوعية وذلك بايقاعها خسائر كبيرة ولابد من الوقوف عليها بجدية ” .

وأضاف ان “عملية الرضوانية اشرت لدينا وبلا شك بأن الجهد الاستخباري مازال ضعيفا ويعتمد على أساليب قديمة رغم وعود الحكومة بتحديثه وتطويره طالما اكدنا عليه مرارا وحذرنا من تواجد لعناصر داعش في جميع المناطق المحررة ومنها حزام بغداد”.

وكان الخبير الامني صفاء الاعسم حذر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، الحكومة من مغبة اهمال الملف الامني لحزام بغداد، مبينا ان الخروقات الامنية في الرضوانية تقوض الامن في عموم العاصمة.