الاتحاد الوطني الكردستاني ينتقد صمت بغداد وأربيل تجاه القصف التركي ويكشف تفاصيل الضربة الأخيرة

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الاثنين، أن صمت بغداد وأربيل على القصف التركي الذي استهدف سنجار يشجع أنقرة على الاستمرار باستهتارها لسيادة العراق.

وقال كاكائي في تصريح صحفي إنه “نستغرب من الصمت المطبق للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عن مايجري من خروقات وقصف متكرر، آخرها يوم أمس عندما تم استهدف قوة عسكرية مرتبطة بالحشد الشعبي”.

وأضاف أن “القوة التي تم استهدافها يوم أمس هي من أهالي سنجار ومن أبناء المكون الإيزيدي ويرتبطون بالحشد الشعبي، ويتم دفع رواتبهم من الحكومة الاتحادية، لذلك الأولى أن تدافع عنهم بغداد، وتتصدى لأي انتهاك لسيادة البلد”.

وأشار كاكائي إلى أنه “يجب أن يكون هنالك موقف قوي من بغداد وأربيل، لردع تركيا وإيقاف هجماتها المتكررة على الأراضي العراقية”