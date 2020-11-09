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محلل سياسي : : الحكومة تقود البلد نحو تأجيل اجراء الانتخابات المبكرة


رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الحكومة تقود البلد نحو تأجيل موعد اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان هناك ربما صفقات سياسية بين مختلف الاطراف المنتفعة لادامة الازمة الراهنة من اجل اكمال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الاطراف التي جاءت بالكاظمي الى السلطة ومنحته الثقة ربما قد اتفقت على اختلاق ازمات في العراق من اجل اقناع الشعب بعدم اجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المحدد”.

واضاف ان “الكثير من الاطراف السياسية منتفعة من وجودها في السلطة وحصولها على مناصب ودرجات خاصة في مختلف مرافق الدولة، ولاترغب بالخروج او مجيء احزاب جديدة وظهورها بالواجهة”.

وبين ان “الشعب قد ينتفض من جديد ضد حكام وصناع الازمات، الذين ادخلوه في حصار اقتصادي داخلي، حيث مازال الشارع يغلي جراء السياسات غير المدروسة التي تتبعها الحكومة في تصرفاتها”. 

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