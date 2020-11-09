ايران: لا حصانة لأي شخص ضالع في عملية اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنه لا حصانة لأي شخص ضالع في اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، مشيرة إلى أنها ستكمل ملفات القضية لجلبهم الى المحكمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خطيب زادة في مؤتمر صحافي إن “ايران لا ترى حصانة لاي شخص ضالع في عملية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ونحن نكمل ملفات القضية لجلبهم الى المحكمة”.

وأضاف زادة، أن “الحكومة الاميركية مارست البلطجة وخرجت من عشرات الاتفاقيات الدولية وما حدث هو رسالة هامة لمنطقتنا”،

مبينا أن “حكومة ترامب انتهجت مسيرا خاطئا باتخاذها سياسة الضغوط القصوى ضد ايران”.

من جانب آخر أشار زادة إلى أن “الاتفاق النووي كان نتيجة حوار مطول بين ايران و5 دول لها عضوية دائمة في مجلس الامن وليس بين ايران واميركا التي خرجت منه”.