قيادي بالفتح: الحكومة فشلت بتأمين الرواتب وإدارة الازمة الاقتصادية

رد القيادي في تحالف الفتح حسن شاكر عودة، الاثنين ، على تصريحات الحكومة المتناقضة، منتقدا تصريحات المتحدث باسم الحكومة بشأن تامين الرواتب من عدمها التي تثير هلع الشارع العراقي .

وقال عودة في تصريح صحفي إن “من مسؤولية الحكومة تأمين رواتب الموظفين وعدم تحميل مجلس النواب اية مسؤولية”، مبينا أن “عمل السلطة التشريعية ومراقبة تنفيذ القوانين وتقيم أداء عمل الحكومة”.

وأضاف أن “الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تأخير صرف رواتب الموظفين وليس البرلمان”، لافتا إلى أن “تصريحات الحكومة المتناقضة تثير هلع ومخاوف لدى الموظفين”.

وأوضح عودة أن “الحكومة فشلت في إدارة الأزمة المالية والاقتصادية وعدم تمكنها تأمين رواتب الموظفين “،