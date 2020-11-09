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هجوم الرضوانية الارهابي.. 11 شهيدا بينهم 6 مدنيين


افاد مصدر امني، مساء الاحد، بأن 11 شهيدا سقطوا نتيجة هجوم ارهابي بالقنابل اليدوية و الاسلحة الخفيفة بالرضوانية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر  إن "حادث الرضوانية عبارة عن هجوم بالقنابل اليدوية والاسلحة الخفيفة على برج امني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرا الى أن "الحصيلة النهائية تضمنت ٥ شهداء من الصحوة و٦ من المدنيين".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "التعرض من قبل تنظيم داعش الارهابي، وخلال التعرض خرجت الاهالي لمساندة القوات الامنية بدون معرفة اماكنهم ومعرفة مصدر اطلاق النار"، مؤكدا أن "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث والوضع مسيطر عليه".

يشار الى أن ارهابيين اطلقوا مساء اليوم، النار على احد ابراج المراقبة (برج سيد درويش) التابع الى الجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

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