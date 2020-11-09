مواطنون ميسانيون : ضوابط وزارة التعليم العالي قتلت حلمنا بالحصول على شهادة جامعية

ميسان / ظاهر العقيلي

انتقد عدد كبير من مواطني محافظة ميسان جنوب العراق ضوابط وتعليمات وقوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتشددة والروتينية والكلاسيكيه .

وقال المواطنون اصبح التعليم روتين قاتل ومعاناة بسبب ضوابط القبول في الكليات الحكومية والاهلية التي تزداد كل عام دراسي وتتخذ قرارات شخصيه دون اي مشوره او مراجعة من ذوي الاختصاص .

واضاف المواطنون أن تزمت بعض مسؤولي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وتحجيم القبول في الكليات الاهليه بسبب ضوابطهم الصعبه قتل حلم الحصول على الشهاده.

واكد المواطنون ان الطاغيه صدام سقط ولم تسقط قوانينه وافكاره المجحفه والظالمة عند بعض المسؤولين التي تحطم الامال .

واشار المواطنون ان حلم الحصول على شهاده في محافظة ميسان تحديدا مستحيل في ظل ضوابط ظالمه وتقصير واضح في اداء البرلمان وعدم مواكبة القرارات والقوانين والتشريعات الى التطور العلمي العالمي .

يذكر ان محافظة ميسان تفتقر الى الكليات والجامعات الاهليه وخاصة المسائية منها ما عدا جامعة الامام الكاظم (ع) التابعة الى الوقف الشيعي والتي تفتقر الى عدد كبير من الاقسام ومنها قسم الاعلام ناهيك عن وجود ضوابط مشددة لا تتناسب مع ما مر به المواطنون في هذه المحافظة من ظلم وتعسف وظروف استثنائية في زمن البعث الكافر حيث ان عدد كبير من الطلاب لم يكملوا دراستهم بسبب ظروفهم الاقتصادية او التحاقهم بالوحدات العسكرية ( التجنيد الاجباري الصدامي ) وعاشوا ظروف الحرمان والتعفف في زمن الحصار الجائر .

وطالب المواطنون وزارة التعليم العالي والحكومة العراقية والبرلمان بضرورة تغيير بعض القرارات وتسهيل القبول في الكليات والجامعات الاهليه منها ومن تلك الشروط الغاء شرط العمر وسنة التخرج والمعدل والفرع لكي يتسنى للطلاب التسجيل واكمل دراستهم بكل سهولة اضافة الى فتح كليات اهليه متعددة ومتنوعة الاقسام لكي تناسب التطور التنكلوجي والمعلوماتي والالكتروني العالمي .

هذا وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء الموافق الـ10 من تشرين الثاني الحالي، موعدا لبدء التقديم المباشر الى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وبينت ان الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس.

واوضحت ان مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا لمبدأ استقلالية الجامعات على حد قولها !!