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حزب إيزيدي: النازحون في كردستان إرادتهم مسلوبة


اعتبر رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الأحد، أن النازحين الذي يقيمون في إقليم كردستان، وخاصة أبناء المكون الإيزيدي مسلوبة إرادتهم والمخيمات أشبه بالسجون.

وقال بطوش في حديث صحفي إن “التظاهرات التي خرجت اليوم في مخيمات دهوك حصلت تحت الإكراه، وبالإجبار من الأجهزة الأمنية الكردية”.

وأضاف أن “العوائل النازحة من أبناء المكون الإيزيدي في إقليم كردستان تستخدمهم الأحزاب الكردية، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني أداة لمشاريعه السياسية، وكذلك في الانتخابات”.

وشدد ان “على الحكومة الاتحادية الإسراع بتوزيع المبالغ التعويضية للمتضررة منازلهم ومزارعهم، ليتمكنوا من العودة لمناطقهم وإغلاق المخيمات بشكل كامل”.

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حزب إيزيدي: النازحون في كردستان إرادتهم مسلوبة
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