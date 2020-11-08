سياسي عراقي: رئيسا الجمهورية والحكومة مرتبطان بترامب وفوز بايدن سيغير الكثير

اكد السياسي المستقل سعد المطلبي، الاحد، ان رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي سيواجهان ازمة كبيرة بعد فوز جوزيف بايدن بالرئاسة الاميركية، مبينا ان بايدن خبير في الشأن العراقي وسيغير التوجهات الاميركية.

وقال المطلبي في تصريح صحفي ان “رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارتبطا بشكل كبير بمشروع الحزب الجمهوري الاميركي وكانا مقربين من مشروع دونالد ترامب”.

واضاف ان “فشل ترامب يعني فشلهما ومواجهتهما للرئيس الاميركي المنتخب جوزيف بايدن الذي يعلم جيدا مدى اهمية العراق وتربطه علاقات بمعظم الزعامات العراقية “.

واشار المطلبي الى ان “السياسة العراقية ستتغير كثيرا بعد فوز بايدن حيث سيتم العودة من مشروع حلب العراق والنظر باتجاهها على انه سوق للنفط الى مشروع دولة قوية قادرة على احداث توازن اقليمي”.