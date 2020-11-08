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النزاهة تحقق بمشروع "الجزرة الوسطية" في الديوانية


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تأليفها فريق عملٍ؛ للتحقيق في مزاعم فسادٍ في إحدى المشاريع المُنفِّذة في إحدى الجزرات الوسطيَّة بمحافظة الديوانيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفصحت عن "تأليف فريق عملٍ برئاسة مدير مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ للوقوف على المعلومات التي تضمَّنها مقطع فديو نشره أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) الذي استعرض فيه حالات غشٍّ بأحد المشاريع المُنفَّذة في المحافظة"، مُؤكِّدةً أنَّ "الفريق توجَّه صباح اليوم الثاني لبث الفديو إلى موقع المشروع ووقف بشكلٍ مباشرٍ على تفاصيل تنفيذه".

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق، وبعد توثيق تفاصيل المشروع، انتقل إلى مديريَّة البلديَّة في المحافظة؛ لغرض الوقوف على أوليَّاته وتحديد الجهتين المُنفِّذة والمُشرفة عليه".

وكان المركز الإعلاميُّ للهيئة قد رصد مقطعاً فديوياً نشره أحد المواطنين في موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) تضمَّن مزاعم فسادٍ في أحد المشاريع المُنفَّذة في المحافظة، إذ تمَّت إحالته بشكلٍ مباشرٍ إلى الجهات ذات العلاقة التي سارعت بتأليف فريق عملٍ؛ للوقوف على تفاصيل المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصدده.

الجدير بالذكر أنَّ الهيئة كانت قد دعت المُواطنين والمُؤسَّسات الحكوميَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، مُثمّنةً تعاون الجميع معها عبر الإبلاغ عن مثل هذه الحالات الذي يُفضي إلى ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود

 

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النزاهة تحقق بمشروع "الجزرة الوسطية" في الديوانية
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