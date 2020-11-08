النائب همام التميمي يحذر من انهيار المنظومة الكهربائية ببغداد وديالى

حذر عضو لجنة لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب همام التميمي، الأحد، من انهيار المنظومة الكهربائية ببغداد وديالى، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء الى استبدال مدير عام شركة توزيع كهرباء بغداد.

وقال التميمي في حديث صحفي ان "مدير عام شركة توزيع كهرباء بغداد عمل على استغلال وقت استقرار المنظومة الكهربائية بسبب اعتدال الطقس لادخال محولات كهربائية الى المخازن تمهيدا لتوزيعها على المناطق رغم انها لم يتم فحصها بالشكل الصحيح للتأكد من كفاءتها"،

مبينا ان "ذلك هو مغامرة كبيرة في هذا الامر، سيكون ضحيتها المواطن البسيط في وقت ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية".

واضاف التميمي، ان "المذكور عليه شبهات فساد بطلبات شراء المواد الكهربائية، اضافة الى التلكؤ في عمله ما يعني اتخاذ اجراءات غير مدروسة ستؤدي في نهايتها الى انهيار منظومة الطاقة الكهربائية في محافظتي بغداد وديالى"،

داعيا رئيس مجلس الوزراء الى "استبدال مدير عام شركة توزيع كهرباء بغداد بشخصية اكثر كفاءة ومهنية وقادرة على معالجة الازمة الكهربائية واحالة جميع الملفات المرتبطة بتعاقدات الشراء في زمنه الى النزاهة للتحقيق فيها".