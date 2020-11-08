الفتح: على الحكومة تقديم حلول عملية لتأمين الرواتب دون اثقال خزينة الدولة بالديون

دعا تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، الاحد، الحكومة الى تقديم حلول عملية وواقعية لتأمين رواتب الموظفين دون اثقال خزينة الدولة بالديون

وقال التحالف في بيان ، "نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون من جهة أخرى".

وتابع، "سنكون داعمين وساندين لمثل هذة الإجراءات ونعمل على التصويت عليها سريعا والاستمرار في إيجاد المعالاجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لاتقدم أية حلول عملية".