تعليم كردستان تؤكد صعوبة المباشرة بالعام الدراسي الحالي

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان عباس أكرم، الأحد، صعوبة المباشرة بدوام الجامعات والمعاهد في الإقليم.

وقال أكرم في تصريح صحفي إن “وزارة التعليم تستطيع السيطرة على الطلبة أثناء الدوام الرسمي في الجامعات وتحافظ على التباعد الاجتماعي وتجبر الطلبة على الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأضاف أن”الخشية هو في عدم السيطرة على الطلبة داخل الأقسام الداخلية، ولانمتلك القدرة على تخفيف الأعداد أو تأجير مباني جديدة ليتم وضعهم فيها وتخفيف الزخم، لذلك فأنه سيتم التأني في مباشرة الطلبة واستمرار التعليم الإلكتروني، على أن يختصر الدوام على طلبة الدراسات العليا فقط”.