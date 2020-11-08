الكعبي يترأس اجتماعاً للجنة الخدمات النيابية لبحث تفاصيل ملف ميناء الفاو

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، اجتماعا مع لجنة الخدمات والاعمار النيابية لبحث استكمال انجاز مشروع الفاو الكبير.

وقال بيان مقتضب لمكتب الكعبي ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعآ مع لجنة الخدمات والإعمار النيابية لبحث تفاصيل ملف ميناء الفاو الكبير بحضور وزير النقل".

وأكد الكعبي بحسب البيان ان "ميناء الفاو استحقاق للشعب العراقي والاجيال القادمة ونسعى لان يكون بمستوى الموانئ العالمية".