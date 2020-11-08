الاعلام الامني: العثور على نفقين وعبوات ناسفة في مكحول

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، العثور على نفقين و14 عبوة ناسفة في جبال مكحول.

وذكرت الخلية في بيان ، أن "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وخلال العملية الامنية الواسعة التي انطلقت, صباح اليوم، لتطهير وتفتيش سلسلة جبال مكحول، تمكنتا من العثور على 14 عبوة ناسفة ونفقين ومنصة صواريخ ومدفع ما يسمى جهنم".

وأضافت أنه "تم العثور أيضاً على صاروخ وقواعد اسلحة نوع 14.5 و 12.7 و 23 ملم مع 3 ركائز احادية و 10 قنابر هاون مع ثلاث قاعدة هاون ووكر".