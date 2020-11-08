القبض على ثلاثة ارهابيين من مسؤولي قاطع الجزيرة بـ"داعش" في نينوى

اعلن جهاز الأمن الوطني، الاحد، القبض على ثلاثة ارهابيين يعملون ضمن ما يسمى بـ"قاطع الجزيرة"، غربي محافظة نينوى.

وقال بيان للجهاز، "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على ثلاثة عناصر إرهابية احدهم مسؤول مفارز الاغتيالات في منطقة تلعفر التابع لديوان الجند والاخر مسؤول ديوان عقارات عصابات داعش في منطقة سنجار".

واشار البيان الى ان "الارهابي الثالث مسؤول كفالات منطقة البعاج ومشترك بالاستيلاء على مخازن اسلحة القوة الماسكة والعجلات العسكرية إبان سيطرتهم على المحافظة؛ يعملون جميعهم ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة لولاية العراق؛ اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".