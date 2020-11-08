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النائب خشان : العراق يخسر مئات ملايين الدولارات شهريا بسبب إجراءات الكاظمي الفيسبوكية


اكد النائب المستقل باسم خشان، بان الكاظمي لايملك القدرة على فرض ارادة الدولة على منافذ اقليم كردستان، مبينا أن العراق يخسر ملايين الدولارات جراء ذلك.

وقال خشان في حديث صحفي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادر على فرض ارادة الدولة على الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالاضافة الى اقليم كردستان”، لافتا الى “انه يتحرك ضمن محور الفيس بوك وهو لم يحاول فرض ارادته على منافذ كردستان وما يقال هو حبر على ورق للاسف”.

وأضاف خشان، ان “اقتصاد العراق يخسر مئات الملايين من الدولارات شهريا بسبب تهريب النفط والمنافذ الحدودية والضرائب والفساد المستشري في الوزارات”.

وأشار الى أن “شركات الاتصالات التي يجب ان تتحول الى مورد اقتصادي هي الاخرى عليها الكثير من المؤشرات السلبية ولم يتخذ الكاظمي اي اجراء حيالها لانه بالاساس لايملك اي خبرة وليس لديه طاقم استشاري يوفر النصائح التي تثمر عن تحقيق انجازات تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني”.

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النائب خشان : العراق يخسر مئات ملايين الدولارات شهريا بسبب إجراءات الكاظمي الفيسبوكية
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