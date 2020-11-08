العمليات المشتركة توضح تفاصيل العملية العسكرية في جبال مكحول

اوضحت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، تفاصيل العملية العسكرية في جبال مكحول شمال صلاح الدين.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قطعات الجيش العراقي المتمثلة (الفرقة التاسعة وأمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة ) وقيادة قوات الشرطة الأتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الأرهاب وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي شرعت بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية"

واضاف الشمري، ان "العملية ستستمر لعدة أيام".